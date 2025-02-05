Кибератаки на госучреждения Азербайджана возросли на 45%

В январе текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 142 индикатора кибератак (IOC) на государственные учреждения.

В январе текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 142 индикатора кибератак (IOC) на государственные учреждения.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы, это на 45% больше, чем годом ранее.

43 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 99 - при расследовании инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

За отчетный период через сеть AzStateNet заблокировано 46,565 млн вредоносных ссылок, через центральную антивирусную систему, установленную у конечных пользователей, - 337 тыс., а через систему защиты Sandbox - 19 383 вредоносных электронных документа.