О нас

Кибератаки на госучреждения Азербайджана возросли на 45%

Кибератаки на госучреждения Азербайджана возросли на 45% В январе текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 142 индикатора кибератак (IOC) на государственные учреждения.
ИКТ
5 февраля 2025 г. 11:26
Кибератаки на госучреждения Азербайджана возросли на 45%

В январе текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 142 индикатора кибератак (IOC) на государственные учреждения.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы, это на 45% больше, чем годом ранее.

43 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 99 - при расследовании инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

За отчетный период через сеть AzStateNet заблокировано 46,565 млн вредоносных ссылок, через центральную антивирусную систему, установленную у конечных пользователей, - 337 тыс., а через систему защиты Sandbox - 19 383 вредоносных электронных документа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 45 % artıb

Другие новости из категории

В Азербайджане число предоставленных госорганам новых доменов сократилось на 83%
В Азербайджане число предоставленных госорганам новых доменов сократилось на 83%
5 февраля 2025 г. 11:59
В Google отказались от принципа неиспользования ИИ при разработке оружия
В Google отказались от принципа неиспользования ИИ при разработке оружия
5 февраля 2025 г. 10:09
Азербайджанские школьники запустят свой пико-спутник в космос с помощью SpaceX
Азербайджанские школьники запустят свой пико-спутник в космос с помощью SpaceX
4 февраля 2025 г. 17:16
СЭБ: Мошенники в TikTok выдают себя за сотрудников мобильного оператора Bakcell
ФотоСЭБ: Мошенники в TikTok выдают себя за сотрудников мобильного оператора Bakcell
4 февраля 2025 г. 16:48
Яндекс продолжает терять долю на азербайджанском рынке
"Яндекс" продолжает терять долю на азербайджанском рынке
3 февраля 2025 г. 21:12
Рыночная доля iOS на планшетах в Азербайджане снизилась на 69%
Рыночная доля iOS на планшетах в Азербайджане снизилась на 69%
3 февраля 2025 г. 20:39
Доля планшетов на рынке электронных устройств Азербайджана в январе снизилась на 36%
Доля планшетов на рынке электронных устройств Азербайджана в январе снизилась на 36%
3 февраля 2025 г. 18:58
Samsung потерял 9% доли на рынке планшетов Азербайджана
Samsung потерял 9% доли на рынке планшетов Азербайджана
3 февраля 2025 г. 17:26
АЖД создаст ИТ-академию в рамках цифровизации железнодорожного сектора
АЖД создаст ИТ-академию в рамках цифровизации железнодорожного сектора
3 февраля 2025 г. 17:07
В Азербайджане доля браузера Safari достигла почти 11%
В Азербайджане доля браузера Safari достигла почти 11%
3 февраля 2025 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi