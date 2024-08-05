Кибератаки на госструктуры Азербайджана снизились на 11%

В январе-июле этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 623 индикатора кибератак (IoC) на госучреждения, что на 11% меньше, чем годом ранее.

В январе-июле этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 623 индикатора кибератак (IoC) на госучреждения, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, 307 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутреннего расследования, а 316 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

Только в июле было выявлено 125 кибератак, что на 5% меньше, чем в прошлом месяце.

За отчетный период в сети AzStateNet заблокировано 507,840 млн вредоносных ссылок, 2 млн 647 тыс. 900 вредоносных электронных документов блокированы центральной антивирусной системой, установленной на компьютерах конечных пользователей, а 163 313 - системой защиты Sandbox.