Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере космоса.

Как сообщает Report, об этом на бизнес-форуме Азербайджан-Казахстан журналистам заявил вице-президент по созданию и управлению космических программ компании "Казахстан Гарыш Сапары" (Национальное космическое агентство Казахстана) Баглан Казиев.

По словам Б.Казиева, две страны могут сотрудничать в плане увеличения спутниковой группировки: "Для такой страны как Азербайджан можно использовать лишь 5% от всех мощностей спутника, остальные 95% они должны продавать за рубеж. Та же самая ситуация и в Казахстане. Потребность нашего спутника составляет 30%. Мы хотим наладить тесное сотрудничество с "Azerkosmos" и использовать снимки с вашего спутника. В случае каких-то чрезвычайных ситуаций, мониторинга иногда требуется очень много снимков. Естественно один спутник этого сделать не может, так как спутник делает 16 витков вокруг Земли, из них 6 над Казахстаном".

По словам Б.Казиева, "Казахстан Гарыш Сапары" хочет изучить опыт Азербайджана в области продажи спутниковых снимков: "Мы предлагаем "Azerkosmos" выходить через нас на экспорт, то есть, заключив дистрибьюторское соглашение, вместе продавать ваши снимки".

Представитель компании также сообщил, что намерен провести встречи в "Azerkosmos" для обсуждения широкого спектра вопросов.