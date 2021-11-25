Казахстан ввел "цифровой налог" на услуги иностранных интернет-компаний

Казахстан с 2022 года будет облагать налогом на добавленную стоимость деятельность иностранных интернет-компаний, реализующих товары или оказывающих услуги в республике.

Казахстан с 2022 года будет облагать налогом на добавленную стоимость деятельность иностранных интернет-компаний, реализующих товары или оказывающих услуги в республике.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, соответствующая норма содержится в принятых сенатом (верхней палатой) парламента поправках в Налоговый кодекс.

"В Налоговом кодексе с 1 января 2022 года предусмотрен упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Республике Казахстан", — сообщил член комитета по финансам и бюджету палаты Гумар Дюсембаев, представляя законопроект коллегам.

По его словам, в целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями поправками предусматривается обязанность банков и платежных организаций предоставлять информацию в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет–компаний.

"Данное нововведение по обложению НДС товаров, реализованных через интернет, принято по опыту внедрения подобного налога развитыми странами (Австралия, Великобритания и Франция). В целом внедрение цифрового налога поможет уравнять конкурентные условия для казахстанских и зарубежных компаний", — заключил сенатор.