Казахстан создает национальный банк данных минеральных ресурсов

В Казахстане в следующем году заработает в цифровом варианте национальный банк данных минеральных ресурсов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

"В конце 2019 года мы приступили к разработке национального банка данных минеральных ресурсов. Система обеспечит открытый доступ инвесторов к интересующей геологической информации, позволит перевести взаимоотношения госорганов и недропользователей в цифровой формат. Уже оцифровано 100% текстовой и графической геологической информации, имеющейся в геологических фондах", – сказал Мирзагалиев в ходе отчетной встречи с населением в среду.

"В этом году планируется, что весь функционал системы будет работать в тестовом режиме, работа же завершится в 2021 году и национальный банк данных будет уже запущен в промышленную эксплуатацию", – добавил он.