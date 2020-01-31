Казахстан предлагает устанавливать спутниковые пломбы на транзитных грузовиках

Казахстан предлагает партнерам по ЕАЭС устанавливать спутниковые навигационные пломбы на транзитных грузовых автомобилях.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

"Для четкого контроля перемещаемых товаров казахстанская сторона предложила применять спутниковые навигационные пломбы на грузовых автомобилях, следующих транзитом через Казахстан, а также онлайн-обмен предварительной информацией по данным из товаросопроводительных документов по перемещаемым товарам", – говорится в сообщении пресс-службы по итогам совета Евразийской экономической комиссии, состоявшегося накануне вечером в Алматы.

"На заседании совета также утвердили дорожную карту по развитию единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб", – отмечается в сообщении.