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Казахстан и Starlink подписали соглашение о запуске спутникового интернета

Казахстан и Starlink подписали соглашение о запуске спутникового интернета Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и компания Starlink - дочерняя структура SpaceX подписали соглашение в Астане.
ИКТ
12 июня 2025 г. 10:21
Казахстан и Starlink подписали соглашение о запуске спутникового интернета

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и компания Starlink - дочерняя структура SpaceX подписали соглашение в Астане.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на министерство.

"Документ предусматривает официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для населения Казахстана старт ожидается уже в третьем квартале 2025 года. Реализация проекта станет важным шагом в обеспечении удаленных и труднодоступных регионов страны высокоскоростным спутниковым интернетом. Это усилит цифровую связанность и создаст новые возможности для развития телекоммуникационной инфраструктуры", - подчеркнули в Минцифры.

До сегодняшнего дня Starlink работал в Казахстане в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах. Для населения он был официально недоступен.

Компания обязалась соблюдать требования казахстанских законов при предоставлении спутникового интернета на территории страны.

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