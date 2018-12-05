Каспийская инновационная конференция прошла в Баку

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Каспийская инновационная конференция впервые была проведена в этом году в рамках 24-й Азербайджанской международной выставки-конференции "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии" (Bakutel -2018).

Как сообщает Report, мероприятие охватило темы "Широкополосное подключение", "Искусственный интеллект", "Интернет вещей", "Электронные услуги", "Стартапы на базе ИКТ и инновационное предпринимательство", "Четвертая промышленная революция", "Наукоемкое производство", "Киберподготовка".

Выступая на конференции, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде сказал, что количество мобильных номеров в Азербайджане на 6% превышает численность населения.

"Более 80% населения страны являются пользователями интернета, в 68% домашних хозяйств имеется компьютер. Доля пользователей беспроводного широкополосного интернета составляет 73%", - сказал он.

Следует отметить, что Каспийскую инновационную конференцию планируется проводить ежегодно в рамках Bakutel-2018.