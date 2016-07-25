Kaspersky Lab: Азербайджан находится в красной зоне по онлайн-угрозам - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Интервью руководителя азербайджанского представительства компании Kaspersky Lab Мушфига Мамедова агентству Report:

- Вы сотрудничаете с Azercell в сфере безопасности детей в Интернете. Планируете ли вы сотрудничать также с другими операторами сотовой связи?

- Мы не против этого, но пока таких планов у нас нет. Мы начали с Azercell и планируем это сотрудничество развивать. Есть некоторые моменты, которые надо дорабатывать, и мы сейчас работаем над этим.

- В Азербайджане увеличилось число программ, нацеленных на кражу денег и опасности финансового характера. Каков уровень потерь и сколько средств требуется для восстановления этих потерь? Какой сегмент на Южном Кавказе является самым важным?

- Уровень потерь пользователей в Азербайджане оценить очень сложно. А что касается индивидуальных пользователей, неизвестно всегда ли они заявляют о своих потерях, как они это исследуют. Определенно, они есть, мы их защищаем, стараемся, чтобы они в этом плане не пострадали. Но сказать какую-то цифру очень сложно. К сожалению, таких цифр по Азербайджану нет. В будущем мы постараемся создать такую статистику, сотрудничать с определенными структурами. Сказать сколько теряют определенные компании очень сложно, зачастую такие компании предпочитают эту информацию скрывать. Азербайджан в этом плане не исключение.

- Насколько развита ИТ культура у национальных компаний в Азербайджане и насколько они готовы вложить средства в Интернет-безопасность?

- Уровень осведомленности о кибербезопасности в Азербайджане как на уровне компаний, так и на уровне пользователей невысок. В частном секторе большая осведомленность, потому что это бизнес, там надо просчитывать риски, нужно защищать бизнес и одной из частей такой защиты является информационная защита. Многое зависит от того, кто является руководителем информационного отдела той или иной компании, насколько он компетентен, насколько он знает свое дело и знает риски в сфере ИТ. Многое зависит и от финансов. Я встречал многих айтишников, которые знают свое дело, оценивают риски, знают, что надо покупать антивирусные решения, но не настолько сильны, чтобы влиять на руководителя, который говорит, что мы не в силах, бюджет ограничен средствами. Что он может сделать в этой ситуации? Но он понимает, что в дальнейшем это может привести к большим рискам. Все зависит от случая произойдет ли что-то с этой компанией или нет.

- Какой сегмент на Южном Кавказе является самым важным?

- Я вам могу сказать про банковский. Сейчас мы активно ведем переговоры с банком в Азербайджане о защите банкоматов. У нас есть новые решения Kaspersky Security, предназначенные для защиты банкоматов и POS-терминалов. Эта тема актуальна в Азербайджане. Нередки случаи, когда из-за различных атак или вирусов страдают банки, снимаются деньги с банкоматами посредством злоумышленников. В этом плане мы ведем переговоры, проводим тестирования, думаю в ближайшее время у нас будут определенные проекты по защите банков в Азербайджане.

- Какие направления вы считаете самыми перспективными для вашего бизнеса?

- Кроме банковской сферы, у нас есть решения по защите индустриальных объектов - критически важной инфраструктуры. Это решение для защиты энергетического сектора, в том числе нефтяного сектора. Я думаю, что в Азербайджане данные решения мы сможем предложить азербайджанским компаниям, мы уже предлагаем, ведем переговоры, внедрения будут. Есть у нас решения по защите конечных устройств, что популярно в Азербайджане в корпоративном секторе. Что касается домашних пользователей, вы уже знаете про наш проект с Azercell. У нас есть проект по защите детей, программа "Кидс", также есть решение Kaspersky İnternet Security, где также можно следить за действиями пользователя. Также у нас есть решение для защиты мобильных устройств – Kaspersky Mobile Security – эти продукты мы будем продвигать на азербайджанский рынок.

- Насколько Азербайджан подвержен киберпреступлениям?

- Азербайджан – среди лидеров по подверженности киберугрозам. Это определенно. Мы не среди стран лидеров, но где-то посередине. Очень часто мы видим уровень угрозам заражения через электронные носители. Это говорит о том, что пользователи не соблюдают правил безопасности, когда подключают к компьютерам электронные носители. Нужно знать, откуда эти носители, куда они подключались, что находится на носителях…

- А от Азербайджана исходит опасность?

- Интернет глобальный. Это определить сложно. Если решили атаковать какое-то учреждение, это можно сделать из любого местоположения. То есть связи между местоположением хакера и устройств для атаки нет. Он может находиться в любом месте, и атаковать где угодно. Но Азербайджан находится в красной зоне по онлайн-угрозам, ничем не отличаясь от России, Азербайджан в желтой зоне по мобильным угрозам и по угрозам через электронные носители.

- Каков прогноз рынка Азербайджана по решениям на этот год?

- Конечно это решение по защите банков, защита по защите конечных устройств. Очень активно будем продвигать Kaspersky Cyber Security, анти-Ddos решения. Мы ведем переговоры с компаниями, у которых популярны сайты. Есть решения по защите виртуальных средств. Это решение мы продаем и продвигаем на Азербайджане.