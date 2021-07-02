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Касперский представит телефон, который невозможно взломать

Касперский представит телефон, который невозможно взломать Пилотное использование защищенной мобильной платформы на базе KasperskyOS для индустриального и корпоративного сектора станет доступно уже этой осенью.
ИКТ
2 июля 2021 г. 08:10
Касперский представит телефон, который невозможно взломать

Пилотное использование защищенной мобильной платформы на базе KasperskyOS для индустриального и корпоративного сектора станет доступно уже этой осенью.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

"Это не телефон в обычном понимании этого слова, то есть там не будет музыки, всяких соцсетей и прочих "вкусных" прибамбасов. Телефон - это же не "звонилка" сейчас, это персональный девайс, который соединяет тебя с миром. Наше устройство - это все-таки больше коммуникатор, защищённая мобильная платформа на базе KasperskyOS для индустриального и корпоративного сектора", - рассказал бизнесмен.

При этом, с устройства можно звонить, будет интернет, мессенджер, почта, офис, но все это будет сильно ограниченно для того, чтобы не нарушать концепцию безопасности, пояснил Касперский.

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