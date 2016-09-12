Компания Samsung подешевела на 22 млрд долларов США за два дня

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Рыночная стоимость южнокорейской компании Samsung за два торговых дня (пятница и понедельник) рухнула на 11% или сразу на 22 млрд долларов США, что стало рекордом за последние 8 лет, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Причина - проблемы со смартфонами Galaxy Note 7, чьи аккумуляторные батареи могут взрываться. Риски, вызванные "взрывными батареями", уже взбудоражили, например, авиационные власти ряда стран, которые призвали пассажиров воздержаться от использования смартфонов во время полетов. Более того, известен случай, когда из-за взрыва смартфона сгорел автомобиль.

"Кошмар для Samsung становится все хуже и хуже", - заявил агентству Bloomberg вице-президент по исследованиям гаджетов в IDC Брайан Ма. Агентство отмечает, что в связи со сложностью оперативно отличить модели Samsung, запретить проносить в самолеты могут вообще все смартфоны от Samsung. "Если это правда, то это потопит весь портфель компании", - уверен Ма.