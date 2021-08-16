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Капитализация рынка криптовалют вновь превысила два триллиона долларов

Капитализация рынка криптовалют вновь превысила два триллиона долларов При этом 43,8% общего объема приходится на биткоин 
ИКТ
16 августа 2021 г. 12:15
Капитализация рынка криптовалют вновь превысила два триллиона долларов

Капитализация глобального рынка криптовалют снова, впервые с мая текущего года, превысила отметку в 2 триллиона долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

По данным портала на 10.29 (по бакинскому времени), за последние сутки капитализация криптовалютного рынка выросла на 2,52% — до 2,04 триллиона долларов США. При этом 43,8% общего объема приходится на биткоин — его капитализация составляет 892,1 миллиарда долларов США, что по-прежнему ниже исторического рекорда в 1,2 триллиона, достигнутого в середине апреля.

Второе место по капитализации среди криптовалют занимает Ethereum — 385,4 миллиарда долларов США.

Как отмечает агентство Bloomberg, капитализация криптовалютного рынка растет на фоне подъема стоимости биткоина. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 2,08% — до 47,292 тысячи долларов США. Динамика приводится за сутки. При этом в субботу показатель достигал 48,144 тысячи долларов США — максимума с мая текущего года. По данным CoinMarketCap, за неделю биткоин подорожал на 9%.

За последнюю неделю рост демонстрируют и другие криптовалюты — цена Ethereum выросла на 12%, Binance Coin — на 23%, Cardano — на 52%.

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