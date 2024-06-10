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Канако Мабучи: Согласно показателям 2021 года треть населения планеты не имеет доступ в интернет

Канако Мабучи: Согласно показателям 2021 года треть населения планеты не имеет доступ в интернет Согласно показателям 2021 года треть населения планеты не имеет доступ в интернет.
ИКТ
10 июня 2024 г. 12:30
Канако Мабучи: Согласно показателям 2021 года треть населения планеты не имеет доступ в интернет

Согласно показателям 2021 года треть населения планеты не имеет доступ в интернет.

Как сообщает Report, об этом сказала глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи на мероприятии ООО Azercell Telecom на тему "Устойчивое развитие: вызовы и решения".

"Мобильный интернет в настоящее время используют 47% из 40% беднейших слоев населения, что эквивалентно 1,5 млрд человек. К концу 2022 года 95% населения мира получило доступ к мобильному широкополосному интернету. Только 400 млн человек не имели подключения к интернету. Для сравнения, в 2015 году число таких людей было 1,5 млрд. Тем не менее возможности подключения людей к интернету остаются неравномерными, и мы не должны прекращать работать над обеспечением полноценного подключения. Устройства должны быть более доступными, чтобы каждый мог ими пользоваться",- сказала она.

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Версия на английском языке Kanako Mabuchi: Accessibility of world's population to internet is still uneven
Версия на азербайджанском языке Kanako Mabuçi: "Dünya əhalisinin internetə qoşulma qabiliyyəti hələ də qeyri-bərabərdir"

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