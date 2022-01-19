Каким запомнился прошлый год для ИКТ-сектора Азербайджана и смежных научных областей?

“2021 год был успешным для нашей страны не только в области телекоммуникаций, но и компьютерных наук".

“2021 год был успешным для нашей страны не только в области телекоммуникаций, но и компьютерных наук".

Об этом Report заявил вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), генеральный директор Института информационных технологий, академик Расим Алигулиев, комментируя успехи нашей страны в области информационно-коммуникационных технологий в прошлом году.

По словам Р.Алигулиева, успешное продолжение начатых в 2021 году структурных и кадровых реформ еще более расширит возможности нашей страны в достижении целей: "Проанализировав основные достижения прошлого года, становится очевидно, что 2021 год был особо значимым для нашего народа. В отличие от предшествующих лет, 2021 год мы проводили как народ-победитель, народ-освободитель. Эта победа стала возможной благодаря сплочению нашего народа вокруг Верховного Главнокомандующего, президента страны Ильхама Алиева. Как отметил господин Президент, все, кому не безразличен Азербайджан, сплотились в “Железный кулак” и, сокрушив врага, освободили наши земли.

Одержанная победа отразилась и на других областях. Началось оживление в различных секторах экономики. Эти события не обошли стороной и азербайджанскую науку в области ИКТ. Так, по итогам 2021 года Азербайджан лидирует на Южном Кавказе в области компьютерных наук. Наша страна с большим отрывом превзошла своих основных конкурентов в этой области.

В 2021 году распоряжением Президента Ильхама Алиева Министерство транспорта, связи и высоких технологий было переименовано в Министерство цифрового развития и транспорта. Название министерства наглядно демонстрирует приоритеты страны. Глава государства поставил перед ведомством очень важные задачи.

Международные организации высоко оценивают уверенно проводимые в нашей стране реформы в области ИКТ”.

По словам Р.Алигулиева, в октябре 2021 года Стэнфордский университет опубликовал рейтинг самых влиятельных ученых мира: "В этом году в список включены имена более 25 азербайджанских ученых, работающих в Азербайджане и за рубежом. 8 из них находятся в нашей стране, остальные - в Турции, США, Австралии, Португалии, России и др. странах.

Из 8 азербайджанских ученых в списке 5 являются сотрудниками Национальной Академии Наук Азербайджана. Двое из них - сотрудники Института информационных технологий.

Это генеральный директор института, вице-президент НАНА, академик Расим Алигулиев и заведующий отделом, член-корреспондент НАНА Рамиз Алыгулиев. Рейтинг был составлен на основе двух важных показателей – количества статей и ссылок.