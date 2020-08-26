Какие СМС-сообщения нужно сразу удалять

Хранить в телефоне в СМС-сообщениях конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно, важно своевременно их удалять. Сам же смартфон должен быть защищен сложным паролем и всегда находиться в поле зрения.

Хранить в телефоне в СМС-сообщениях конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно, важно своевременно их удалять. Сам же смартфон должен быть защищен сложным паролем и всегда находиться в поле зрения.

Как передает Report, об этом рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.

"Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить СМС со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их", - отмечает эксперт.

Косарев советует также вспомнить, какие СМС в вашем телефоне могут содержать пароли от сайтов. На всякий случай отправьте и их в "корзину", говорит он.