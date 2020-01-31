Аэропорты планируют открыть онлайн-магазины duty free

Российские аэропорты планируют запустить собственную площадку онлайн-заказов из магазина беспошлинной торговли (duty free).

Как передает Report со ссылкой на «Известия», аэропорт Домодедово открыл собственный онлайн-сервис для предварительного заказа duty free, сообщили в пресс-службе аэропорта. В рамках первого этапа проекта запущена электронная платформа — market.dme.ru. За предварительную бронь в Интернете покупатель получит 7% скидки. Также в сервисе появится функция коллективной покупки: путешественники получат ссылку на свою корзину для отправки друзьям, которые смогут добавить в нее товары.

В Пулково сервис онлайн-заказа товаров в магазине беспошлинной торговли доступен на сайте оператора — Dufry, сказал представитель «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания Пулково). Там добавили, что до начала летнего сезона перевозок ВВСС планирует запустить собственный сервис предварительного заказа товаров duty free на сайте аэропорта. В Шереметьево также считают, что в предзаказе из duty free есть «определенный коммерческий потенциал». Аэропорт Внуково рассматривает различные варианты новых сервисов для пассажиров, заявила его пресс-секретарь Оксана Соколова. Однако, по ее словам, окончательного решения о целесообразности внедрения онлайн-заказа из duty free не принято.

В компании RegStaer сообщили, что предварительный заказ товара в их точках действует с 2014 года, он позволяет получить скидку в 10%. Торговые точки у RegStaer есть в столичных Шереметьево, Внуково, петербургском Пулково, а также двух региональных аэропортах — в Ростове-на-Дону и Минводах. Услуга позволяет пассажирам обойтись без доплат за провоз покупок из иностранного аэропорта, поскольку их можно забрать по прилете в duty free в аэропорту.

По словам экспертов, инициатива по распространению сервиса предзаказа товаров из duty free положительно скажется не только на сервисе, но и на регулярности работы самих аэропортов. Чтобы услуга прижилась, нужно изменить модель поведения пассажиров, которые сейчас в большинстве случаев совершают спонтанные покупки в магазинах беспошлинной торговли. Также услуга будет востребованна, если подключить в меру агрессивный маркетинг, давать хорошие скидки и максимально расширить ассортимент продукции duty free.