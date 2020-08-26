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Как узнать, что ваш смартфон был атакован извне

Как узнать, что ваш смартфон был атакован извне Первым признаком того, что смартфон был атакован, является наличие отклонений от нормальной работы устройства. Пользователя должно насторожить, если телефон начал включаться и выключаться сам по себе, или на нем внезапно появились новые приложения.
ИКТ
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26 августа 2020 г. 06:51
Как узнать, что ваш смартфон был атакован извне

Первым признаком того, что смартфон был атакован, является наличие отклонений от нормальной работы устройства. Пользователя должно насторожить, если телефон начал включаться и выключаться сам по себе, или на нем внезапно появились новые приложения.

Как передает Report, об этом рассказала агентству "Прайм" старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева.

"Также признаком атаки является наличие исходящих или входящих звонков и смс, в которых не участвовал пользователь. Подозрения должны вызвать и проблемы со связью во время разговора: долгое соединение с абонентом, помехи и шумы", - отмечает эксперт.

Кроме того, об атаке могут свидетельствовать быстрый расход батареи, нагревание устройства, когда оно не используется, и увеличение объема используемого интернет-трафика без видимых на то причин.

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