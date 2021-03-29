Как смартфоны Apple и Google передают личные данные

В среднем 1 мегабайт данных отправляется с телефонов Google Pixel каждые 12 часов, а в устройств Apple — 52 КБ

Каждые 4,5 минуты смартфоны отправляют компаниям-производителям гаджетов данные пользователей.

Как передает Report со ссылкой на Prime, к такому выводу пришли исследователи из Ирландии.

Устройствами при этом можно даже не пользоваться.

В частности, смартфоны на базе Android и iPhone в среднем передают данные в компанию-производитель каждые 4,5 минуты.

Исследование было проведено в Дублине. Его результаты вызвали новые опасения в отношении конфиденциальности данных при использовании телефонов. Ученые утверждают, что найти существенную разницу между устройствами Apple и Google им не удалось.

Как прокомментировал результаты исследования профессор Дуг Лейт из Центра Connect в Тринити, iPhone не обеспечивает большей конфиденциальности, чем устройства другого американского гиганта — компании Google.

При этом отмечается, что устройства Google собирают "значительно больший объем данных о телефонах, чем Apple".

В среднем 1 мегабайт данных отправляется с телефонов Google Pixel каждые 12 часов. С устройств Apple — 52 КБ.

Среди данных, которые обычно отправляют телефоны, есть следующие: