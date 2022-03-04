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Как ситуация в Украине влияет на кибербезопасность и кибератаки?

Как ситуация в Украине влияет на кибербезопасность и кибератаки? Предотвращение различных кибератак, участившихся в связи с различными событиями на мировой арене, требует новейших технологических решений.
ИКТ
4 марта 2022 г. 17:51
Как ситуация в Украине влияет на кибербезопасность и кибератаки?

Предотвращение различных кибератак, участившихся в связи с различными событиями на мировой арене, требует новейших технологических решений.

Об этом Report заявил эксперт по ИКТ Эльвин Аббасов, комментируя участившиеся кибератаки и их влияние на Азербайджан.

"В ходе кибератак применяются как зарубежные методы, так и разработанные местными хакерами. Война в Украине и ряд глобальных причин спровоцировали кибервойны между странами. Мы можем наблюдать и атаки на Азербайджан, включая атаки на государственные порталы и различные виды мошенничества против граждан от имени государственных структур. СМС-мошенничество в отношении граждан можно назвать кибермошенничеством. Но если такая атака направлена против государства, то это кибератака.

В настоящее время процессы в Азербайджане являются следствием процессов, происходящих во всем мире. Развитие технологий, как и других сфер, сопровождается кибератаками или приводит к дальнейшей активизации группировок, занимающихся кибермошенничеством”.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynadakı vəziyyət kiberdələduzluğa və kiberhücumlara necə təsir edir?

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