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Как привлечь в Азербайджан ИТ-специалистов, желающих мигрировать из-за войны в Украине?

Как привлечь в Азербайджан ИТ-специалистов, желающих мигрировать из-за войны в Украине? В настоящее время в Украине, России и Беларуси остается неопределенным вопрос о дальнейшей судьбе почти 1 млн специалистов в области информационных технологий (ИТ), которые на сегодняшний день ведут борьбу за миграцию.
ИКТ
30 марта 2022 г. 17:33
Как привлечь в Азербайджан ИТ-специалистов, желающих мигрировать из-за войны в Украине?

В настоящее время в Украине, России и Беларуси остается неопределенным вопрос о дальнейшей судьбе почти 1 млн специалистов в области информационных технологий (ИТ), которые на сегодняшний день хотят эмигрировать.

Об этом заявил президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз, комментируя Report возможное влияние военных действий в Украине на ИТ-сектор Азербайджана.

По словам Гюндуза, в настоящее время в Азербайджане ощущается нехватка ИТ-специалистов: “По данным, в Украине работают 250 тысяч специалистов, в России - около 500 тысяч, а в Беларуси - более 70 тысяч. Сейчас они ищут пути миграции. Поскольку США и Европа для них закрыты, они могут переехать в Азию, Дубай, страны СНГ и, в том числе, в Азербайджан. Деятельность миллиона специалистов в нескольких соседних странах может представлять потенциальную опасность для нас. Представьте, что они строят бизнес в этих странах и через несколько лет зарабатывают на нем миллионы. На эти рынки потекут большие деньги. Мы должны привлечь их в Азербайджан. Было бы хорошо, если бы правительство предоставило им различные льготы. Кроме того, должна быть определена квота, сколько людей нам нужно.

Считаю, что мы можем увеличить наш ИТ-экспорт, создав им условия для работы в наших компаниях. В настоящее время экспорт ИТ-продуктов Азербайджана равен 5-10 млн долларов США, Украины - 7 млрд, Беларуси - 4 млрд, России - 1-2 млрд долларов".

По его мнению, Азербайджан испытывает дефицит экспертов, а ИТ-продукты очень дорогие: "К примеру, продукт стоимостью 500 манатов в Украине стоит примерно 100 манатов по курсу. Такая цена складывается в конкурентной среде. А у нас, к сожалению, ее нет”.

Эксперт считает, что в Азербайджан следует пригласить и глобальные компании, покинувшие указанные страны: "Главным центром глобальных компаний, работающих на пространстве СНГ, была Россия. На данный момент ситуация с этим вопросом хаотична. Турция уже приглашает эти компании. Я думаю, что куда бы не пришли эти компании, там будет создан ИТ-хаб. Для их привлечения Азербайджан должен создать соответствующую среду, дать гарантии. Без них эти компании не придут на рынок. В первую очередь должен быть принят Кодекс конкуренции, подготовлен закон об инвестициях и венчурных фондах. Как превратить Азербайджан в хаб, не имея законодательной базы? Например, из-за отсутствия закона о венчурных фондах инвестор не может знать условия вложения средств. Хотя эти законодательные акты есть в Армении, Грузии, Украине. Правительство должно серьезно отнестись к этим вопросам и быстро предпринять практические шаги для устранения недостатков”.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynadakı müharibə nəticəsində 1 milyon İT mütəxəssis Azərbaycana köçə bilərmi?

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