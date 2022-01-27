Как получить доход от социальных медиа-платформ в Азербайджане?

На волне чрезмерного интереса к социальным сетям, роста их использования для получения серьезной прибыли неизбежно возникают вопросы: сколько можно заработать на этих платформах? Может ли каждый активный пользователь получать доход?

На волне чрезмерного интереса к социальным сетям, роста их использования для получения серьезной прибыли неизбежно возникают вопросы: сколько можно заработать на этих платформах? Может ли каждый активный пользователь получать доход?

Хотя мы знаем, что реклама приносит доход, многие не знают, как она рассчитывается и в какой форме пользователь получает деньги. Начнем с того, что не каждая платформа социальных медиа в Азербайджане способна приносить доход.

Эксперт по социальным медиа Вусал Мамедзаде рассказал Report, что основной вопрос заключается в количестве аудитории канала.

"По мере роста числа подписчиков увеличивается и прибыль. Есть и другие варианты. Некоторые платформы сами предлагают рекламу на взаимовыгодной основе. Youtube - одна из таких платформ", - разъясняет В.Мамедзаде принцип их работы.

Специалист отмечает, что услуга предоставляется через Google AdSense: "Компания Google предлагает разработчикам контента активировать рекламу и получать определенный доход. Согласно действующим правилам, компания Google платит 60% от дохода разработчику контента, а 40% остается компании. А свою долю компания обосновывает тем, что, по законодательству Калифорнии, предусмотрены налоговые платежи и определенные расходы".

Хотя другие платформы имеют схожие функции, в некоторых странах эти условия не работают. В Азербайджане также нет возможности получать доход с каждой платформы. Однако канал с большой аудиторией сам может договориться с какой-то компанией, рекламировать ее и получать доход. В этом случае заключается договор и уплачивается налог в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

В.Мамедзаде говорит, что раньше было удобнее зарабатывать на платформе YouTube: "Компания Google не предъявляла требований к разработчикам контента. То есть, как только вы открывали канал, могли подключить его к Google AdSense и зарабатывать деньги. Но теперь в качестве лимита требуется 4 000 часов просмотра и 1 000 подписок. Канал, который соответствует этим условиям, может связаться с компанией Google. Затем канал просматривается компанией. Если канал не нарушал правила компании, и при отсутствии других проблем, он активируется. После чего канал получает деньги за рекламу, которая появляется в его видео.

"Согласно азербайджанскому законодательству, Youtube облагается налогом, как и вся реклама. После активации канала на ваш счет на канале придет определенная сумма. Чтобы снять их, в первую очередь нужно встать на налоговый учет, открыть ИНН. Затем вы обращаетесь в любой банк, и переводите средства на свою карту. Оттуда вычитается налог на доходы от рекламы. Получить деньги без открытия банковского счета и налоговой регистрации невозможно".

В Азербайджане мало рекламодателей, предлагающих рекламу для платформы Youtube, поэтому для каналов с азербайджанским контентом очень сложно получать доход от рекламы. Эксперты видят причину в слабой конкуренции.

"Например, в Америке 100 банков размещают рекламу. Каждый банк вынужден увеличивать сумму рекламы, чтобы она появлялась в большем количестве роликов. И в этом случае владелец контента больше зарабатывает. Но в Азербайджане мало рекламодателей и суммы, соответственно, очень низкие", - говорит В.Мамедзаде.

По его словам, наиболее доходными являются детские каналы, поскольку именно в них рекламный ролик часто просматривается до конца.

Мамедзаде рассказал, что он ежемесячно получает от Google прибыль в размере 150 долларов США, а просмотры достигают 300-400 тысяч в месяц.

Тиктокер Турал Гамбаров говорит, что заработок на TikTok отличается от Youtube: "70% прибыли удерживается, а 30% достается владельцу контента. На эти 30% сначала покупается онлайн кредитная карта WebMoney. Сумма зачисляется сначала на карту WebMoney, затем на банковский счет, открытый в Азербайджане. С каждой транзакции также взимается комиссия и уплачивается налог. В результате получается сумма еще ниже 30%. Несмотря на это, платформа прибыльная, а заработок составляет 700 долларов в месяц".

Как заработать на TikTok?

Самый распространенный метод получения дохода от платформы TikTok - это подарки, которые отправляют гости в прямом эфире. К примеру, владелец контента выходит в прямой эфир, а гости отправляют ему подарки, которые "садятся" на баланс. 30% от этой суммы уже облагается налогом, по китайскому законодательству.

В Государственной налоговой службе Report сообщили, что доходы физических лиц от различных социальных сетей облагаются налогом в размере 14% годовых. Для этого физические лица должны представить в налоговый орган годовой отчет по налогу на прибыль не позднее 31 марта следующего года.