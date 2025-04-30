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Кабмин дал поручения для реализации Стратегии развития ИИ в Азербайджане до 2029 года

Кабмин дал поручения для реализации Стратегии развития ИИ в Азербайджане до 2029 года Кабмин принял постановление о стратегии искусственного интеллекта
ИКТ
30 апреля 2025 г. 12:00
Кабмин дал поручения для реализации Стратегии развития ИИ в Азербайджане до 2029 года

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении реализации указа президента от 19 марта 2025 года "Об утверждении Стратегии искусственного интеллекта (ИИ) в Азербайджанской Республике на 2025-2028 годы".

Как сообщает Report, контроль за выполнением распоряжениям возложен на руководителя Аппарата Кабинета Министров и Департамент транспорта, связи и инноваций Аппарата.

Решение вступает в силу со дня его подписания.

В распоряжении указаны поручения для различных государственных структур, в том числе Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Министерству финансов, министерству экономики.

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Версия на английском языке Cabinet issues directives for implementation of AI development strategy in Azerbaijan through 2029
Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti süni intellekt strategiyası ilə bağlı qərar verib

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