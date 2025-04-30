Кабмин дал поручения для реализации Стратегии развития ИИ в Азербайджане до 2029 года

Кабмин принял постановление о стратегии искусственного интеллекта

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении реализации указа президента от 19 марта 2025 года "Об утверждении Стратегии искусственного интеллекта (ИИ) в Азербайджанской Республике на 2025-2028 годы".

Как сообщает Report, контроль за выполнением распоряжениям возложен на руководителя Аппарата Кабинета Министров и Департамент транспорта, связи и инноваций Аппарата.

Решение вступает в силу со дня его подписания.

В распоряжении указаны поручения для различных государственных структур, в том числе Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Министерству финансов, министерству экономики.