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Кабинет министров утвердил "Правила организации и предоставления электронных услуг"

Кабинет министров утвердил "Правила организации и предоставления электронных услуг" Кабинет министров утвердил "Правила организации и предоставления электронных услуг".
ИКТ
6 августа 2025 г. 14:24
Кабинет министров утвердил Правила организации и предоставления электронных услуг

Кабинет министров утвердил "Правила организации и предоставления электронных услуг".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, организация электронных услуг будет осуществляться с учетом заключения Министерства цифрового развития и транспорта о целесообразности организации электронных услуг с технической точки зрения и эффективности. Электронные услуги могут осуществляться в информативной, интерактивной или проактивной форме.

Кроме того, возможность осуществления оплаты за электронные услуги будет обеспечиваться поставщиком в режиме реального времени и в электронной форме в ходе предоставления услуги.

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