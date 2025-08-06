Кабинет министров утвердил "Правила организации и предоставления электронных услуг"

Кабинет министров утвердил "Правила организации и предоставления электронных услуг".

Кабинет министров утвердил "Правила организации и предоставления электронных услуг".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, организация электронных услуг будет осуществляться с учетом заключения Министерства цифрового развития и транспорта о целесообразности организации электронных услуг с технической точки зрения и эффективности. Электронные услуги могут осуществляться в информативной, интерактивной или проактивной форме.

Кроме того, возможность осуществления оплаты за электронные услуги будет обеспечиваться поставщиком в режиме реального времени и в электронной форме в ходе предоставления услуги.