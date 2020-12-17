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К сведению пользователей Whatsapp: аккаунт может быть украден

К сведению пользователей Whatsapp: аккаунт может быть украден В соцсетях распространяется информация о кибератаках на пользователей Whatsapp
ИКТ
17 декабря 2020 г. 14:16
К сведению пользователей Whatsapp: аккаунт может быть украден
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В соцсетях распространяется информация о кибератаках на пользователей Whatsapp. В результате атак аккаунт присваивается злоумышленниками.

Как передает Report, техноблогер Фарид Пердешюнас рассказал о процессе.

"Злоумышленник регистрируется на другом телефоне в приложении whatsapp под вашим номером. В этот момент на ваш номер приходит код подтверждения. Многие люди не обращают внимания на этот код. Спустя некоторое время на ваш номер в whatsapp приходит сообщение с другого азербайджанского номера с текстом: "Я задел рукой и случайно код ушел на ваш номер, не могли бы вы, пожалуйста, переслать его мне?" Когда вы отправляете этот код, своими руками отдаете свой аккаунт злоумышленнику.

До сих пор все просто. Делается с целью провокации. Получив номер одного человека, начинают писать людям из его списка контактов, что "случайно отправил код, перешлите пожалуйста". "Если украден мой аккаунт, то атакуются мои знакомые. Знакомые доверяют мне и отправляют код. Это образец знаменитой социальной инженерии. Уже есть пострадавшие. Я советую вам быть внимательными и никому не переслать такие коды, если вдруг получите такой", - сказал Ф.Пердешюнас.

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Версия на азербайджанском языке "Whatsapp" istifadəçilərinin diqqətinə: hesabınız oğurlana bilər

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