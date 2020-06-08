К концу 2020 года в Китае установят свыше 600 тыс. базовых станций для сети 5G

Китай до конца текущего года установит в общей сложности свыше 600 тыс. базовых станций для сети пятого поколения (5G), которая покроет все города окружного значения в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал", ссылаясь на данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

В настоящее время тремя крупнейшими операторами сотовой связи в стране - компаниями "Чайна юником", "Чайна телеком" и "Чайна мобайл" - установлено более 250 тыс. базовых станций, а общее число пользователей услугами связи пятого поколения достигло 36 млн человек. По состоянию на конец мая объем поставок мобильных телефонов, поддерживающих 5G, превысил 59 млн единиц. К концу года этот показатель, согласно прогнозу ведомства, должен составить порядка 180 млн единиц.

Из-за некоторого замедления процесса создания инфраструктуры для сети 5G в первые три месяца этого года на фоне пандемии коронавирусной инфекции в настоящее время работа на данном направлении ведется ускоренными темпами. Каждую неделю, согласно данным министерства, в Китае устанавливаются более 10 тыс. базовых станций. При этом операторы сотовой связи недавно объявили о снижении для пользователей цен на пакетные тарифы для 5G.