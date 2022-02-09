К каким нововведениям приведет внедрение системы "Мобильный нотариат"?

Интеграция приложения ”Мобильный нотариат” с платформой онлайн-банкинга позволит значительно расширить спектр предлагаемых удаленно банковских продуктов и повысить надежность этих операций.

Интеграция приложения ”Мобильный нотариат” с платформой онлайн-банкинга позволит значительно расширить спектр предлагаемых удаленно банковских продуктов и повысить надежность этих операций.

Как сообщает Report, об этом рассказал начальник Управления информационно-коммуникационных технологий Министерства юстиции Агакарим Самед-заде.

По его словам, интеграция приложения платформой PASHA Bank, играющей важную роль в регулировании экономических процессов в стране, имеющей особый авторитет в обществе и многочисленную клиентскую аудиторию, внесет особый вклад в формирование благоприятной бизнес-среды в стране в качестве примера государственно-частного партнерства.

Выступая на мероприятии, генеральный директор технологического блока PASHA Bank Вусал Халилов отметил, что данное технологическое решение будет применяться на начальном этапе для внесения необходимых дополнений и корректировок в общий пакет условий, подписанных с клиентами. Он отметил, что это нововведение обеспечит более надежное и быстрое оформление документов между банком и клиентом.