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Известный писатель станет почетным гостем Международного конгресса астронавтики в Баку

Известный писатель станет почетным гостем Международного конгресса астронавтики в Баку Известный израильский писатель, историк, профессор Юваль Ной Харари прибудет в Азербайджан в качестве почетного гостя Международного конгресса астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября 2023 года.
ИКТ
8 августа 2023 г. 17:15
Известный писатель станет почетным гостем Международного конгресса астронавтики в Баку

Известный израильский писатель, историк, профессор Юваль Ной Харари прибудет в Азербайджан в качестве почетного гостя Международного конгресса астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября 2023 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Юваль Харари автор бестселлеров "Sapiens. Краткая история человечества", "Ноmo Deus. Краткая история будущего", "21 урок для XXI века" и "Нас не остановить". Книги автора переведены на 65 языков и проданы в более 45 млн экземплярах.

Председатель правления Космического агентства Азербайджана (Azercosmos) Самеддин Асадов отметил, что участие всемирно известного профессора Ю. Харари в Международном конгрессе астронавтики в Баку является отрадным событием.

47-летний Ю. Харари получил степень доктора философии в Оксфордском университете в 2002 году. В настоящий момент заведует кафедрой истории Еврейского Университета в Иерусалиме.

Международный конгресс астронавтики пройдет в Баку впервые спустя 50 лет. Мероприятие пройдет в Бакинском конгресс-центре.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur yazıçı Bakıda Beynəlxalq Astronavtika Konqresində fəxri qonaq olacaq

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