Какие соцсети наиболее популярны в Азербайджане - ОПРОС

Согласно последней информации, опубликованной платформой We are social, 81,1% населения Азербайджана (8,26 млн) являются пользователями интернета.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр медиа-анализа (ЦМА).
Число пользователей интернета в Азербайджане по сравнению с прошлым годом увеличилось на 202 тыс. человек, то есть на 2,5%.
ЦМА провел опрос 730 респондентов, из которых 49% составили женщины, 51% - мужчины.
Пользователи назвали соцсети, в которых были наиболее активы течение последних трех месяцев:
Whatsapp - 92,2%;
Facebook - 87,9%;
Instagram - 76,4%;
Telegram - 60,3%;
Twitter - 23,3%;
Tiktok - 18,6%;
Linkedin - 12,7%;
ВКонтакте - 5,8%;
Одноклассники - 4,8%.
По результатам опроса, 7,1% участников использовали социальные сети один раз в день, а 91,4% использовали их несколько раз в течение дня.
В то же время 0,8% респондентов заявили, что используют социальные сети несколько раз в неделю, 0,3% - один раз в неделю, а 0,4% - очень редко.
55,2% респондентов считают, что время, проведенное в социальных сетях, не мешает их образованию или работе, 10,3% отмечают обратное, а 34,5% проводят мало времени в социальных платформах.
По мнению 58,1% участников опроса, социальные сети положительно влияют на их работу или образование. Те, кто использует социальные платформы для развлечения, составили 31,6% респондентов, а 10,3% заявили, что социальные сети - пустая трата времени.