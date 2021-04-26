Какие соцсети наиболее популярны в Азербайджане - ОПРОС

ЦМА провел опрос 730 респондентов, из которых 49% составили женщины, 51% - мужчины

Согласно последней информации, опубликованной платформой We are social, 81,1% населения Азербайджана (8,26 млн) являются пользователями интернета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр медиа-анализа (ЦМА).

Число пользователей интернета в Азербайджане по сравнению с прошлым годом увеличилось на 202 тыс. человек, то есть на 2,5%.

ЦМА провел опрос 730 респондентов, из которых 49% составили женщины, 51% - мужчины.

Пользователи назвали соцсети, в которых были наиболее активы течение последних трех месяцев:

Whatsapp - 92,2%;

Facebook - 87,9%;

Instagram - 76,4%;

Telegram - 60,3%;

Twitter - 23,3%;

Tiktok - 18,6%;

Linkedin - 12,7%;

ВКонтакте - 5,8%;

Одноклассники - 4,8%.

По результатам опроса, 7,1% участников использовали социальные сети один раз в день, а 91,4% использовали их несколько раз в течение дня.

В то же время 0,8% респондентов заявили, что используют социальные сети несколько раз в неделю, 0,3% - один раз в неделю, а 0,4% - очень редко.

55,2% респондентов считают, что время, проведенное в социальных сетях, не мешает их образованию или работе, 10,3% отмечают обратное, а 34,5% проводят мало времени в социальных платформах.

По мнению 58,1% участников опроса, социальные сети положительно влияют на их работу или образование. Те, кто использует социальные платформы для развлечения, составили 31,6% респондентов, а 10,3% заявили, что социальные сети - пустая трата времени.