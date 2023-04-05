Израильский эксперт: В будущем в центре кибербезопасности будут преподавать местные специалисты

В будущем в Азербайджанском центре кибербезопасности студентов будут обучать местные специалисты.

В будущем в Азербайджанском центре кибербезопасности студентов будут обучать местные специалисты.

Об этом Report заявил глава Центра Даниэль Хоффман.

По словам главы Центра, иностранных специалистов постепенно заменят отечественные.

“Этот проект был реализован в результате сотрудничества Министерства цифрового развития и транспорта и университета ”Технион". В настоящее время проводятся тренинги для групп Red team и Green team. Всего за 3 года планируется подготовить 1 000 специалистов", - отметил специалист.

Центр кибербезопасности Азербайджана был основан Министерством цифрового развития и транспорта при поддержке ООО PASHA Holding. Центр, созданный с целью усиления возможностей кибербезопасности страны, будет играть ключевую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов в этой области.

Израильский профессиональный преподавательский состав, считающийся одним из ведущих в регионе в области кибербезопасности, приедет в Азербайджан для проведения тренингов. Учебные комнаты и лаборатории центра оснащены самым современным оборудованием. Студенты смогут проводить исследования в этих лабораториях, создавать различные продукты кибербезопасности.