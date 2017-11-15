Израиль будет взимать налог с Facebook и Google

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Налоговое управление Израиля готовится взимать с иностранных интернет-компаний, таких как Google и Facebook, налог на добавленную стоимость и налог на деятельность в Израиле.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, информацию распространила финансовая газета The Marker.

По словам начальника Налогового управления Израиля Моше Ашер (Moshe Asher), приступили к работам по подготовке налоговых отчетов:

М.Ашер заявил, что налог может взиматься с доходов иностранных интернет-компаний в Израиле.

В связи с вопросом не было сделано никакого заявления со стороны Google и Facebook.