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Изменилась дата приема граждан Рашадом Набиевым

Изменилась дата приема граждан Рашадом Набиевым Изменилось время приема министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым в городе Нафталан жителей Геранбойского, Ходжалинского, Гейгельского, Самухского, Евлахского районов, а также городов Гянджа, Мингячевир и Нафталан.
ИКТ
3 апреля 2023 г. 10:53
Изменилась дата приема граждан Рашадом Набиевым

Изменилось время приема министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым жителей Геранбойского, Ходжалинского, Гейгельского, Самухского, Евлахского районов, а также городов Гянджа, Мингячевир и Нафталан.

Как сообщает Report, прием состоится 5 апреля 2023 года в 10:00 в Центре Гейдара Алиева в городе Нафталан.

Для записи на прием до 4 апреля 2023 года можно обратиться в колл-центр (1655) Министерства цифрового развития и транспорта, написать на электронную почту ([email protected]) и позвонить по телефонным номерам 010 250 48 48 и 012 598 58 58 (внутренний 222 и 290).

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