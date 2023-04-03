Изменилась дата приема граждан Рашадом Набиевым

Изменилось время приема министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым в городе Нафталан жителей Геранбойского, Ходжалинского, Гейгельского, Самухского, Евлахского районов, а также городов Гянджа, Мингячевир и Нафталан.

Изменилось время приема министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым жителей Геранбойского, Ходжалинского, Гейгельского, Самухского, Евлахского районов, а также городов Гянджа, Мингячевир и Нафталан.

Как сообщает Report, прием состоится 5 апреля 2023 года в 10:00 в Центре Гейдара Алиева в городе Нафталан.

Для записи на прием до 4 апреля 2023 года можно обратиться в колл-центр (1655) Министерства цифрового развития и транспорта, написать на электронную почту ([email protected]) и позвонить по телефонным номерам 010 250 48 48 и 012 598 58 58 (внутренний 222 и 290).