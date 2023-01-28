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Изменение IMEI мобильного устройства повлечет штрафы от 300 до 12 тыс. манатов

Изменение IMEI мобильного устройства повлечет штрафы от 300 до 12 тыс. манатов Изменение или копирование номера IMEI мобильного устройства с целью уклонения от регистрации мобильного устройства чревато штрафом в отношении физического лица в размере от 300 до 400 манатов, должностных лиц - от 1 000 до 1 500 манатов, юридических лиц -
ИКТ
28 января 2023 г. 14:03
Изменение IMEI мобильного устройства повлечет штрафы от 300 до 12 тыс. манатов

Изменение или копирование номера IMEI мобильного устройства с целью уклонения от регистрации мобильного устройства чревато штрафом в отношении физического лица в размере от 300 до 400 манатов, должностных лиц - от 1 000 до 1 500 манатов, юридических лиц - от 3 000 до 4 000 манатов.

Как сообщает Report, это отражено в поправках, внесенным Милли Меджлисом Азербайджана в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно статье 368-1.1 Кодекса, за повторное совершение вышеуказанного нарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании физические лица будут оштрафованы на сумму от 600 до 800 манатов, должностные лица - от 2 000 до 2 500 манатов, юридические лица - от 9 000 до 12 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Mobil cihazın İMEİ nömrəsini dəyişdirənlər 300-12 000 manat cərimə ödəyəcək

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