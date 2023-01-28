Изменение IMEI мобильного устройства повлечет штрафы от 300 до 12 тыс. манатов

Изменение или копирование номера IMEI мобильного устройства с целью уклонения от регистрации мобильного устройства чревато штрафом в отношении физического лица в размере от 300 до 400 манатов, должностных лиц - от 1 000 до 1 500 манатов, юридических лиц -

Изменение или копирование номера IMEI мобильного устройства с целью уклонения от регистрации мобильного устройства чревато штрафом в отношении физического лица в размере от 300 до 400 манатов, должностных лиц - от 1 000 до 1 500 манатов, юридических лиц - от 3 000 до 4 000 манатов.

Как сообщает Report, это отражено в поправках, внесенным Милли Меджлисом Азербайджана в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно статье 368-1.1 Кодекса, за повторное совершение вышеуказанного нарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании физические лица будут оштрафованы на сумму от 600 до 800 манатов, должностные лица - от 2 000 до 2 500 манатов, юридические лица - от 9 000 до 12 000 манатов.