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Избран новый председатель Республиканского комитета профсоюза работников связи

Избран новый председатель Республиканского комитета профсоюза работников связи 11:41
ИКТ
8 марта 2023 г. 12:30
Избран новый председатель Республиканского комитета профсоюза работников связи

Состоялся VI пленум Республиканского комитета профсоюза работников транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает Report, большинством голосов председателем комитета избран Мушфиг Амиров.

М.Амиров долгое время занимал должности главы пресс-службы, заведующего отделом, советника министра нынешнего министерства цифрового развития и транспорта. Распоряжением президента награжден медалью "Терегги". Кроме того, был удостоен почетных грамот, дипломов и сертификатов многих общественных и международных организаций, является лауреатом медиа-премии "Золотое перо".

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Версия на азербайджанском языке Rabitəçilərin Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin yeni sədri seçilib

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