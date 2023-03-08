Избран новый председатель Республиканского комитета профсоюза работников связи

11:41

Состоялся VI пленум Республиканского комитета профсоюза работников транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает Report, большинством голосов председателем комитета избран Мушфиг Амиров.

М.Амиров долгое время занимал должности главы пресс-службы, заведующего отделом, советника министра нынешнего министерства цифрового развития и транспорта. Распоряжением президента награжден медалью "Терегги". Кроме того, был удостоен почетных грамот, дипломов и сертификатов многих общественных и международных организаций, является лауреатом медиа-премии "Золотое перо".