Итоги 2022 года в ИКТ и транспортном секторе

Уходящий 2022-ой год в Азербайджане выдался богатым на интересные события в области ИКТ и транспорта, а также внедрением финансовых технологий.

Уходящий 2022-ой год в Азербайджане выдался богатым на интересные события в области ИКТ и транспорта, а также внедрением финансовых технологий.

Очень значимым событием стало проведение в Баку 26-29 мая аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest. 4-дневный фестиваль посетило свыше 300 тысяч человек, в нем приняли участие президенты Азербайджана и Турции.

4-10 октября в Баку прошла Всемирная неделя космоса. В рамках недели космическое агентство "Азеркосмос" представило возможности азербайджанских спутников. В следующем же году, после 50-летнего перерыва, планируется проведение в нашей стране Международного конгресса астронавтики.

Уже известно, что Азербайджан может запустить четвертый по счету спутник. А с этого года все азербайджанские телеканалы перешли на вещание в формате HD посредством спутника “Azerspace-1”.

Кроме того, была введена в эксплуатацию Лачынская передающая теле-радиостанция, что позволило вести вещание в Лачынском, некоторых селах в Шушинском и Губадлинском районах 8 общереспубликанских телеканалов (AzTV, Mədəniyyət TV, İdman Azərbaycan TV, İTV, ATV, Xəzər TV, CBC, Real TV), а также радиостанций "Azərbaycan Radiosu", "İctimai Radio".

В 2022 году в Азербайджане была упрощена процедура выделения частот для портативных радиостанций. Если раньше для получения частот необходимо было ждать три месяца решения Госкомиссия по радиочастотам, то сегодня этот вопрос в течение трех дней решается со стороны госуправления радиочастот при министерстве цифрового развития и транспорта.

В этом году коллегия министерства утвердила методику расчета оплаты (ежемесячной или годовой) за использование радиочастот.

В течение года в центре внимания была также проблема кибербезопасности. В связи с этим было проведено немало мероприятий, а Службой электронной безопасности при Минцифрового развития и транспорта и израильским технологическим институтом Technion был подписан документ о сотрудничестве. В соответствии с ним в предстоящие 3 года будет подготовлено свыше 1000 специалистов для этого сектора.

В 2022 году были обновлены тарифы на универсальные почтовые услуги Azərpoçt. Тарифы на внутренние почтовые отправления весом до 20 грамм возросли с 20 до 30 гяпиков, на отправления до 2 кг (письма, бандероли, небольшие пакеты) – с 1,8 до 3 манатов. Тариф же на заказные внутренние почтовые отправления возрос с 30 до 60 гяпиков.

Были также пересмотрены тарифы на телефонные услуги ООО "Бакинская телефонная связь" и "Азтелеком". Согласно новому решению, ежемесячная абонентская плата за пользование стационарными телефонами возросла с 2,5 до 3,5 маната для населения (включая НДС), а тариф на междугородние телефонные звонки снижен с 5 до 3 гяпиков.

Европейский банк реконструкции и развития выделил ООО "Азетелеком" кредит в размере 50 миллионов долларов для обеспечения регионов высокоскоростным интернетом.

В 2022 году расширилась структура МЦРТ. Информационная система электронного правительства, портал цифрового правительства, система обмена информацией (ASAN Bridge), единого входа (ASAN Login), ASAN Finans, “Единый реестр систем и электронных услуг" были передан от ASAN Xidmət на баланс МЦРТ.

В этом году AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта, разработал облачную цифровую подпись нового поколения под названием SIMA, мобильное приложение которой загружено на около 200 тысяч гаджетов.

В транспортном же секторе большим успехом стала организация автобусных рейсов на освобожденные земли. С их начала 15 тысяч граждан Азербайджана смогли совершить поездку в Шушу и Агдам. Для продажи билетов был создан отдельный сайт www.yolumuzqarabaga.az. Также был создан портал для онлайн-продажи билетов https://biletim.az//

Несмотря на напряженность в отношениях между Ираном и Азербайджаном, в области сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта были предприняты определенные шаги - был заложен фундамент нового автомобильного моста через реки Астара-чай и Араз.

И, наконец, перевозчикам и водителям станет проще получать "знака отличия" - он будет производиться в онлайн-режиме.