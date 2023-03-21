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IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке

IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке Информационные системы итальянского автомобилестроительного концерна Ferrari подверглись хакерской атаке, злоумышленники требовали выкуп.
ИКТ
21 марта 2023 г. 05:44
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке

Информационные системы итальянского автомобилестроительного концерна Ferrari подверглись хакерской атаке, злоумышленники требовали выкуп.

Как передает Report со ссылкой на газету La Repubblica, диверсия не оказала влияния на работу компании.

Концерн заявил, что не приемлет никаких выкупов, "так как согласие на такие требования приведет к финансированию преступной деятельности и позволит авторам угроз продолжать атаки". "Мы немедленно начали расследование в сотрудничестве с ведущей мировой компанией по кибербезопасности. Мы проинформировали компетентные органы власти и уверены, что они сделают все возможное для расследования", - цитирует газета заявление Ferrari.

Руководство концерна уведомило клиентов "о потенциальном риске потери данных и о характере произошедшего".

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Версия на азербайджанском языке “Ferrari”nin İT sistemləri haker hücumuna uğrayıb

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