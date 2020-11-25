О нас
Report Georgia
Аудио новости

Из каких стран чаще всего атакуют хакеры?

Из каких стран чаще всего атакуют хакеры? Самым атакуемым за второе полугодие 2019-го — первое полугодие 2020 года стал Азиатско-Тихоокеанский регион
ИКТ
25 ноября 2020 г. 12:49
Из каких стран чаще всего атакуют хакеры?

Киберпреступники чаще всего проводят атаки из Китая, Ирана, Северной Кореи и России. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчете Hi Tech Crime Trends 2020 международной компании Group-IB.

"На карте гонки киберпротивостояния спецслужб наибольшее количество групп сосредоточено в Китае – 23, в Иране — 8 групп, в Северной Корее и России — по 4 группы, в Индии – 3 группы, в Пакистане и Секторе Газа — по 2 группы. Замыкают антирейтинг Вьетнам, Турция и Южная Корея – по одной группе в каждой стране", - сообщается в документе.

Самым атакуемым за второе полугодие 2019-го — первое полугодие 2020 года стал Азиатско-Тихоокеанский регион, к которому проявляли интерес проправительственные группы из Китая, Северной Кореи, Ирана и Пакистана: суммарно 34 кампании было проведено в данном регионе. На втором месте оказались европейские страны (22 кампании), которыми в основном интересовались группы из Китая, Пакистана, России и Ирана.

Аналитики обнаружили также семь ранее неизвестных APT-групп (проводят целевые атаки), среди них: Tortoiseshell (Иран), Poison Carp (Китай), Higaisa (Южная Корея), AVIVORE (Китай), Nuo Chong Lions (Саудовская Аравия), а также Chimera и WildPressure, принадлежность которых к какой-либо стране пока не установлена. Кроме того, выявлена новая активность шести групп, которые оставались незамеченными последние несколько лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азербайджан намерен экспортировать медмаски
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
24 ноября 2020 г. 14:45
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
24 ноября 2020 г. 10:25
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
23 ноября 2020 г. 12:31
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32
Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
ФотоДоказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
21 ноября 2020 г. 14:38
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi