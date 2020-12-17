О нас
Report Georgia
Аудио новости

Искусственный интеллект впервые заменил пилота на самолете ВВС США

Искусственный интеллект впервые заменил пилота на самолете ВВС США Искусственный интеллект впервые использовался в этой роли на борту американского военного самолета
ИКТ
17 декабря 2020 г. 09:52
Искусственный интеллект впервые заменил пилота на самолете ВВС США

Искусственный интеллект смог заменить второго пилота во время испытательного полета высотного самолета-разведчика U-2 Dragon Lady. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в опубликованном в среду заявлении ВВС США.

Искусственный интеллект впервые использовался в этой роли на борту американского военного самолета.

Сам полет, который в ВВС назвали "важной вехой" и "огромным скачком в области национальной обороны в цифровую эпоху", был проведен во вторник. "15 декабря ВВС [США] впервые использовали искусственный интеллект в качестве члена летного экипажа на борту военного самолета", - отмечается в заявлении пресс-службы ВВС.

Алгоритм искусственного интеллекта, известный как ARTUµ, был разработан учеными ВВС США. В заявлении отмечается, что система искусственного интеллекта была "обучена выполнять определенные задачи в полете, которые в противном случае выполнял бы второй пилот". Так, во время испытательного полета алгоритм ARTUµ "отвечал за использование средств обнаружения и тактическую навигационную систему". Самолет "выполнял разведывательную миссию во время имитации ракетного удара", "основной обязанностью ARTUµ было обнаружение вражеских пусковых установок", пояснили в документе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Президент наградил группу военнослужащих Вооруженных сил
Президент наградил группу военнослужащих Вооруженных сил
16 декабря 2020 г. 19:15
По поручению президента будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша
По поручению президента будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша
16 декабря 2020 г. 15:43
Освобожденное от оккупации село Беюк Таглар Ходжавендского района
Освобожденное от оккупации село Беюк Таглар Ходжавендского района
16 декабря 2020 г. 14:15
В Азербайджане штрафы за нарушение карантина вновь повышаются 
В Азербайджане штрафы за нарушение карантина вновь повышаются 
16 декабря 2020 г. 13:37
Видеокадры из села Шихалиагалы Джебраильского района
ВидеоВидеокадры из села Шихалиагалы Джебраильского района
16 декабря 2020 г. 11:42
Обнародован полный список доставленных в Баку военнослужащих и гражданских лиц
ФотоОбнародован полный список доставленных в Баку военнослужащих и гражданских лиц
15 декабря 2020 г. 15:15
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
В Агджабеди арестовали директора центральной больницы
В Агджабеди арестовали директора центральной больницы
15 декабря 2020 г. 13:26
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
15 декабря 2020 г. 01:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi