Искусственный интеллект впервые заменил пилота на самолете ВВС США

Искусственный интеллект впервые использовался в этой роли на борту американского военного самолета

Искусственный интеллект смог заменить второго пилота во время испытательного полета высотного самолета-разведчика U-2 Dragon Lady. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в опубликованном в среду заявлении ВВС США.

Искусственный интеллект впервые использовался в этой роли на борту американского военного самолета.

Сам полет, который в ВВС назвали "важной вехой" и "огромным скачком в области национальной обороны в цифровую эпоху", был проведен во вторник. "15 декабря ВВС [США] впервые использовали искусственный интеллект в качестве члена летного экипажа на борту военного самолета", - отмечается в заявлении пресс-службы ВВС.

Алгоритм искусственного интеллекта, известный как ARTUµ, был разработан учеными ВВС США. В заявлении отмечается, что система искусственного интеллекта была "обучена выполнять определенные задачи в полете, которые в противном случае выполнял бы второй пилот". Так, во время испытательного полета алгоритм ARTUµ "отвечал за использование средств обнаружения и тактическую навигационную систему". Самолет "выполнял разведывательную миссию во время имитации ракетного удара", "основной обязанностью ARTUµ было обнаружение вражеских пусковых установок", пояснили в документе.