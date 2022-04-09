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Искусственный интеллект позволит увеличить объем глобальной экономики на 15,7 трлн долларов

Искусственный интеллект позволит увеличить объем глобальной экономики на 15,7 трлн долларов К 2030 году искусственный интеллект позволит увеличить объем глобальной экономики на 15,7 трлн долларов США.
ИКТ
9 апреля 2022 г. 16:24
Искусственный интеллект позволит увеличить объем глобальной экономики на 15,7 трлн долларов

К 2030 году искусственный интеллект позволит увеличить объем глобальной экономики на 15,7 трлн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил председатель турецкой Ассоциации политики искусственного интеллекта Зафар Кючюкшабаноглу.

По его словам, ожидается, что технологии искусственного интеллекта позволят создать 95 млн новых рабочих мест, в то время как 85 млн рабочих мест будут потеряны. В настоящее время 5% общества и 35% предприятий могут верно оценить технологии искусственного интеллекта. Однако только 17% предприятий используют искусственный интеллект.

"Владельцы предприятий считают, что необходимы большие инвестиции. Искусственный интеллект повлияет на все - от энергетики до сельского хозяйства. Хотя крупный бизнес считает искусственный интеллект приоритетным, его применение пока не стоит на повестке у небольших бизнесов", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Qlobal iqtisadiyyatlarda süni intellektin həcmi 15,7 trilyon dollara çatacaq

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