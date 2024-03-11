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IRIA: В Азербайджане число иностранных ИКТ-компаний вне технопарков планируется довести до 35

IRIA: В Азербайджане число иностранных ИКТ-компаний вне технопарков планируется довести до 35 В Азербайджане в этом году число иностранных ИКТ-компаний, работающих вне технологических парков, планируется довести до 35.
ИКТ
11 марта 2024 г. 11:25
IRIA: В Азербайджане число иностранных ИКТ-компаний вне технопарков планируется довести до 35

В Азербайджане в этом году число иностранных ИКТ-компаний, работающих вне технологических парков, планируется довести до 35.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела инновационной экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Евгения Бикмурзина заявила на пресс-конференции по итогам деятельности агентства за 2023 и предстоящим задачам.

Она отметила, что на сегодняшний день по более чем 200 заявкам 70 юридических лиц получили свидетельства о регистрации в качестве резидентов технопарков.

Процесс выдачи таких свидетельств еще 7 иностранным компаниям продолжается, добавила Бикмурзина.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan texnoparklardan kənarda xarici İKT şirkətlərinin sayı 35-ə çatdırılacaq

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