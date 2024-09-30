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İRİA: МСП сталкиваются с проблемой поиска надежных поставщиков для цифровизации

İRİA: МСП сталкиваются с проблемой поиска надежных поставщиков для цифровизации Малые и средние предприятия (МСП) сталкиваются с проблемой поиска надежных поставщиков для реализации процесса цифровизации.
ИКТ
30 сентября 2024 г. 17:21
İRİA: МСП сталкиваются с проблемой поиска надежных поставщиков для цифровизации

Малые и средние предприятия (МСП) сталкиваются с проблемой поиска надежных поставщиков для реализации процесса цифровизации.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Рашад Халыгов.

Он выразил уверенность, что программа цифровизации МСП, которую планируется окончательно внедрить в первой половине следующего года, станет эффективным инструментом для управления и оптимизации расходов.

В рамках программы будут проводиться тренинги и семинары, посвященные дорожной карте цифровизации, что значительно облегчит переход на цифровые технологии для МСП.

Одним из ключевых направлений программы станет предоставление финансовой поддержки МСП в соответствии с цифровым индексом, отметил Халыгов.

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Версия на азербайджанском языке İRİA: KOB-ların ən çox üzləşdiyi problemlərdən biri rəqəmsallaşma ilə bağlı təchizatçıların seçilməsidir

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