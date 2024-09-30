İRİA: МСП сталкиваются с проблемой поиска надежных поставщиков для цифровизации

Малые и средние предприятия (МСП) сталкиваются с проблемой поиска надежных поставщиков для реализации процесса цифровизации.

Малые и средние предприятия (МСП) сталкиваются с проблемой поиска надежных поставщиков для реализации процесса цифровизации.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Рашад Халыгов.

Он выразил уверенность, что программа цифровизации МСП, которую планируется окончательно внедрить в первой половине следующего года, станет эффективным инструментом для управления и оптимизации расходов.

В рамках программы будут проводиться тренинги и семинары, посвященные дорожной карте цифровизации, что значительно облегчит переход на цифровые технологии для МСП.

Одним из ключевых направлений программы станет предоставление финансовой поддержки МСП в соответствии с цифровым индексом, отметил Халыгов.