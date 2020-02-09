Иран готовится к запуску спутника "Зафар"

Иранский спутник "Зафар" будет запущен 9 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщило иранское агентство Fars, заявил в воскресенье министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

По его словам, "запуск спутника "Зафар" будет осуществлен сегодня ракетой-носителем "Симорг". "Иранский спутник должен быть выведен на орбиту в 530 км от Земли", - пояснил он.

Джахроми отметил, что сегодняшний запуск станет четвертой попыткой вывести спутник на околоземную орбиту. Три предыдущих запуска были неудачными.

В понедельник Джахроми заявил, что страна планирует вывести спутник "Зафар" до 7 февраля. Однако затем срок запуска был изменен. Отсрочка, как информировал иранский министр, была вызвана поиском оптимальных параметров, включая погодные и атмосферные условия.