Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Иран и Азербайджан планируют запустить совместный веб-сайт онлайн продажи товаров.

Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил министр коммуникаций и информационных технологий Ирана Махмуд Ваэзи на встрече с азербайджанским коллегой Рамином Гулузаде в Тегеране.

По его словам, веб-сайт облегчит клиентам покупку в обеих странах и простимулирует взаимную электронную торговлю.

Иранский министр подчеркнул, что продавцы в Иране будут отсылать и получать товары через почтовую систему страны, главный почтовый банк и аэропорт Payam. Он также добавил, что с этой целью будет создан специальный комитет.

М.Ваэзи указал, что сотрудничество между странами в области коммуникаций и информационных технологий, в частности в секторах почты и электронной торговли, находится на подъеме.

По его словам, Тегеран будет перенимать опыт Баку в сфере спутниковых технологий, а Баку - достижения Тегерана в области информационных технологий.

Министр призвал иранские компании участвовать на международной телекоммуникационной выставке Bakutel-2016, которая пройдет в декабре в Азербайджане, с целью изучения возможностей сотрудничества.

Отметим, что министр коммуникаций и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде прибыл в Тегеран в понедельник во главе с экономической делегацией для проведения переговоров по усилению взаимных связей.