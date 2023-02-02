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Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд обнародовал результаты проверок по аудиту безопасности

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд обнародовал результаты проверок по аудиту безопасности Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) совместно с сотрудниками специальной государственной службы связи и информационной безопасности провели аудит безопасности в системе “электронная ипотека и кредитная гарантия” и провели оптимизацию информационн
ИКТ
2 февраля 2023 г. 19:35
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд обнародовал результаты проверок по аудиту безопасности

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) совместно с сотрудниками специальной государственной службы связи и информационной безопасности провели аудит безопасности в системе “электронная ипотека и кредитная гарантия” и провели оптимизацию информационной системы для ее устойчивого функционирования.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил ИКГФ.

"С учетом большего количества обращений по ипотечным кредитам по сравнению с предыдущим периодом проверки проводились с целью дальнейшего упрощения использования и обеспечения удовлетворенности граждан системой “электронная ипотека и кредитная гарантия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по обычным ипотечным кредитам поступило 1 770 обращений граждан, а по льготным ипотечным кредитам зарегистрировано 641 обращение.

"Как и в предыдущие годы, прием заявок на ипотечное кредитование и другие процессы продолжаются в соответствии с действующим законодательством и внутренними правилами фонда", - отметили в ИКГФ.

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Версия на азербайджанском языке İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu təhlükəsizlik auditi üzrə yoxlamaların nəticəsini açıqlayıb

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