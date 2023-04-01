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iPhone получит новый процессор, позволяющий оставаться на связи при полной разрядке батареи

iPhone получит новый процессор, позволяющий оставаться на связи при полной разрядке батареи Apple добавит в новые премиальные смартфоны микропроцессор со сверхнизким энергопотреблением.
ИКТ
1 апреля 2023 г. 02:52
iPhone получит новый процессор, позволяющий оставаться на связи при полной разрядке батареи

Apple добавит в новые премиальные смартфоны микропроцессор со сверхнизким энергопотреблением.

Как передает Report, об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера, который ранее точно предсказал появление Dynamic Island в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

По словам знакомого с планами американской компании, новый чип предназначен для управления емкостными твердотельными кнопками. Он заявил, что микропроцессор будет работать даже в том случае, если аккумулятор смартфона разрядится.

Предполагается, что микропроцессор появится только в топовых смартфонах серии — iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Чип будет выполнять функции Bluetooth LE и Ultra Wideband, то есть позволит оставаться девайсу на связи даже в случае полной разрядки батареи.

По словам специалиста, внедрение микропроцессора объясняется тем, что Apple планирует убрать физические кнопки регулировки звука в будущих смартфонах. Ожидается, что базовые устройства — iPhone 15 и 15 Plus — останутся с классическими физическими кнопками.

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