IPhone хотят наделить функцией виртуальных автоключей

Компания Apple во время Всемирной конференции разработчиков (Worldwide Developers Conference) рассказала о превращении смартфонов iPhone в виртуальные ключи для автомобиля.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, концепция предполагает возможность автовладельцам и членам семьи открывать и закрывать машины с помощью смартфона операционной системы iOS 13 и iOS 14. Планируется, что такая функция сначала будет доступна только владельцам электромобилей Model 3 компании Tesla и новых автомобилей BMW 5.

В будущем компания ставит перед собой задачу сделать функцию виртуального автоключа доступной для автомобилей всех марок.