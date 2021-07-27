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iPhone 14 будет сделан из титана

iPhone 14 будет сделан из титана При производстве Pro-версий iPhone 14 будет использоваться титан вместо нержавеющей стали.
ИКТ
27 июля 2021 г. 13:52
iPhone 14 будет сделан из титана

При производстве Pro-версий iPhone 14 будет использоваться титан вместо нержавеющей стали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет ArsTechnica со ссылкой на отчет инвесторов холдинговой компании JP Morgan Chase.

По словам аналитиков, это будет самое значительное изменение в дизайне iPhone, который выйдет в 2022 году. Ранее Apple не использовала титан в производстве смартфонов, и актуальные Pro модели iPhone 12 выполнены из нержавеющей стали. Новый материал устойчивее к царапинам, коррозии, изгибу, а также легче стали.

Важно отметить, что речь идет о металлических гранях смартфона — задняя часть будет выполнена из стекла, чтобы обеспечить исправное функционирование беспроводной зарядки MagSafe.

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