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iPhone 12 признали опасным для здоровья

iPhone 12 признали опасным для здоровья Apple признала, что iPhone 12 может нанести вред людям с проблемами сердца
ИКТ
27 января 2021 г. 06:14
iPhone 12 признали опасным для здоровья

Apple признала, что iPhone 12 может нанести вред людям с проблемами сердца.

Как передает Report, об этом сообщается в справочном разделе на сайте компании.

Представители компании подчеркнули, что iPhone 12 имеет некоторое количество магнитов, которых больше, чем в предыдущих моделях смартфонов Apple. При тесном контакте данные магниты могут взаимодействовать с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами. В этой связи рекомендуется держать устройство на безопасном расстоянии — более 15 сантиметров или 30 сантиметров при беспроводной зарядке.

Также представители Apple рекомендовали проконсультироваться с врачом, специалистом в области здравоохранения или производителем медицинского оборудования перед использованием iPhone 12. "Если вы подозреваете, что iPhone или какие-либо аксессуары MagSafe мешают работе вашего медицинского устройства, прекратите использовать iPhone или аксессуары MagSafe", — говорится в сообщении.

Представленные осенью 2020 года смартфоны серии iPhone 12, как и беспроводная зарядка MagSafe, имеют определенное количество магнитов. Они обеспечивают правильное положение телефона относительно зарядного устройства и крепление аксессуаров.

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