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iPhone 11 Pro Max является наиболее качественным мобильным устройством от Apple

iPhone 11 Pro Max является наиболее качественным мобильным устройством от Apple Смартфон iPhone 11 Pro Max является наиболее качественным мобильным устройством от Apple, а также не имеет бесполезных косметических функций.
ИКТ
5 августа 2023 г. 15:08
iPhone 11 Pro Max является наиболее качественным мобильным устройством от Apple

Смартфон iPhone 11 Pro Max является наиболее качественным мобильным устройством от Apple, а также не имеет бесполезных косметических функций.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом рассказал журналист 9to5Mac Филипе Эспозито.

"Я никогда не думал, что перейду на iPhone 11 Pro Max после всех этих лет. Честно говоря, я не так уж много и потерял", - отметил он.

По словам Эспозито, дисплей на его iPhone 14 Pro Max выгорел вместе с элементами экрана блокировки. На время ремонта он начал пользоваться iPhone 11 Pro Max.

"iPhone 11 Pro Max имеет изогнутый корпус, тоньше, имеет гораздо меньшие камеры и заметно легче. И я скучаю по такому формату", — посетовал журналист. По его мнению, нынешние "айфоны" очень неудобно держать без чехла.

Он также указал, что между дисплеями двух разных моделей отличия заметны в пользу 14 Pro Max, однако дисплей 11 Pro Max не вызвал у него каких-либо неудобств.

По его словам, производительность смартфона 2019 года выпуска также оказалась на удивление хорошей. "Я установил бета-версию iOS 17, она работает довольно хорошо. Смартфон справляется со своей задачей без заметных замедлений или сбоев", - констатировал журналист.

"Большинство новых функций, представленных в последние годы, носят более косметический характер, чем когда-либо. Глядя на мой iPhone 11, я уверен, что большинство людей, которые все еще используют его, по-прежнему им очень довольны", - заключил Эспозито.

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