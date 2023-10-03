"Интерспутник": Мы продолжим партнерство с "Азеркосмосом"

Партнерство и деловые отношения между Международной организацией космической связи "Интерспутник" и Космическим агентством Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана имеют долгосрочный характер.

Партнерство и деловые отношения между Международной организацией космической связи "Интерспутник" и Космическим агентством Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана имеют долгосрочный характер.

Об этом Report заявил директор Департамента по стратегии, маркетингу и развитию бизнеса "Интерспутник" Андрей Кириллович.

"Мы рады представить экспозицию и стенды на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку. Это мероприятие вызывает наш интерес по двум направлениям - во-первых, наша организация является членом Международной астронавтической федерации, и мы регулярно участвуем в различных мероприятиях. Во-вторых, одним из организаторов конгресса является "Азеркосмос". А в "Интерспутнике" 25 стран представлены на уровне национальных регуляторов или министерств. Азербайджан, как и Россия, Беларусь, Болгария, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны, является членом организации. Эти страны назначают государственные или частные компании, связанные с космической связью и телекоммуникациями, в целях участия в практической деятельности организации. Азербайджан представляет "Азеркосмос"", - сказал он.