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"Интерспутник": Мы продолжим партнерство с "Азеркосмосом"

"Интерспутник": Мы продолжим партнерство с "Азеркосмосом" Партнерство и деловые отношения между Международной организацией космической связи "Интерспутник" и Космическим агентством Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана имеют долгосрочный характер.
ИКТ
3 октября 2023 г. 17:54
Интерспутник: Мы продолжим партнерство с Азеркосмосом

Партнерство и деловые отношения между Международной организацией космической связи "Интерспутник" и Космическим агентством Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана имеют долгосрочный характер.

Об этом Report заявил директор Департамента по стратегии, маркетингу и развитию бизнеса "Интерспутник" Андрей Кириллович.

"Мы рады представить экспозицию и стенды на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку. Это мероприятие вызывает наш интерес по двум направлениям - во-первых, наша организация является членом Международной астронавтической федерации, и мы регулярно участвуем в различных мероприятиях. Во-вторых, одним из организаторов конгресса является "Азеркосмос". А в "Интерспутнике" 25 стран представлены на уровне национальных регуляторов или министерств. Азербайджан, как и Россия, Беларусь, Болгария, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны, является членом организации. Эти страны назначают государственные или частные компании, связанные с космической связью и телекоммуникациями, в целях участия в практической деятельности организации. Азербайджан представляет "Азеркосмос"", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке "Intersputnik": "Azərkosmos"la tərəfdaşlığımız davam edəcək"

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