Интернет-пользователей Азербайджана предупредили о массовой утечке персональных данных в сеть по всему миру

Интернет-пользователей в Азербайджане призвали к осторожности на фоне массовой утечки персональных данных в сеть по всему миру

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обратилась к гражданам с призывом быть бдительными и строго соблюдать правила кибергигиены.

Как сообщает Report, ведомство, ссылаясь на ведущие источники в сфере кибербезопасности по всему миру, с особой обеспокоенностью отметило факт незаконного распространения в интернет-среде в эти дни огромной базы данных, содержащей примерно 16 млрд имен пользователей и паролей.

Согласно информации, данный инцидент считается одной из крупнейших утечек данных, зарегистрированных в киберпространстве до настоящего времени. В указанной базе данных содержатся пользовательские данные не только таких платформ с широкой пользовательской базой, как "Apple", "Google", "Facebook", "GitHub", "Telegram", но и ряда социальных сетей, VPN-сервисов, государственных структур.

"Эти данные были собраны с помощью многочисленных вредоносных программ ("инфостилеров"), большинство из них впервые обнаружены в открытой интернет-среде. Государственная служба специальной связи и информационной безопасности рекомендует гражданам быть осторожными, использовать антивирусы, не переходить по подозрительным ссылкам для защиты от кибератак, а информацию о фейковых доменах отправлять на платформу "blacklist.gov.az" с целью обеспечения надежной защиты от растущих киберугроз и усиления личной кибергигиены"